Traffico Roma del 05-06-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 17:50 MAX MAR.

PERMANE CHIUSA LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA

ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, DALLO

SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA

VERSO SAN GIOVANNI.

RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO

RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI NEI PRESSI

DI VIA FRANCESCO CRUCITTI.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI

ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA.

ALL’EUR SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIALE AMERICA IN

PROSSIMITA’ DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA ARDEATINA NELLE VICINANZE DEL RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ZONA SANTA PALOMBA IN VIA DELLA

SOLFATARA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DELLA SOLFATARA.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER ROMA NORD A

VIA PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA VIA PONTIN A ALLA VIA

CASILINA..

INFINE LAVORI IN CORSO IN VIA DI TOR BELLA MONACA , CHIUSA LA RAMPA DI

INGRESSO PER LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA VIA

PRENESTINA.

