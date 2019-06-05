Traffico Roma del 05-06-2019 ore 18:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 17:50 MAX MAR.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
PERMANE CHIUSA LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA
ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, DALLO
SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA
VERSO SAN GIOVANNI.
RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO
RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI NEI PRESSI
DI VIA FRANCESCO CRUCITTI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI
ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA.
ALL’EUR SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIALE AMERICA IN
PROSSIMITA’ DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA ARDEATINA NELLE VICINANZE DEL RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ZONA SANTA PALOMBA IN VIA DELLA
SOLFATARA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DELLA SOLFATARA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER ROMA NORD A
VIA PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA VIA PONTIN A ALLA VIA
CASILINA..
INFINE LAVORI IN CORSO IN VIA DI TOR BELLA MONACA , CHIUSA LA RAMPA DI
INGRESSO PER LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA VIA
PRENESTINA.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma