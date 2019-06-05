Traffico Roma del 05-06-2019 ore 19:00
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 18:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA CHIUSA LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA
ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, DALLO
SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA
VERSO SAN GIOVANNI.
RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO
RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
TRAFFICO E UN INCIDENTE PROVOCANO CODE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA
USCITA GALLERIA GIOVANNI XIII E VIA VITTORIO MONTIGLIO.
SI STA IN CODA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA PARCO DE MEDICI E VIA
DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ZONA SANTA PALOMBA IN VIA DELLA
SOLFATARA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DELLA SOLFATARA.
RACCORDO ANULARE IN CODA PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA
BIS E SALARIA E PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI SETTEBAGNI E USCITA
CASILINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E SVINCOLO ROMANINA.
INFINE LAVORI IN CORSO IN VIA DI TOR BELLA MONACA, CHIUSA LA RAMPA DI
INGRESSO PER LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA VIA
PRENESTINA.
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma