Traffico Roma del 05-06-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 19:50 MAX MAR.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
PERMANE CHIUSA LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA
ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, DALLO
SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA
VERSO SAN GIOVANNI.
RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO
RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
A CASAL BOCCONE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA GIUSEPPE DE SANTIS
ALL’ALTEZZA DI VIA ELSA DE GIORNI
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE PIAZZA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME.
ALL’EUR SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIALE AMERICA IN
PROSSIMITA’ DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER ROMA NORD A
VIA PRENESTINA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA VIA PONTIN A ALLA VIA TUSCOLANA
E PER LAVORI, IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 20:00-04:30 E’ PREVISTO UN
DIVIETO DI TRANSITO, FINO ALL’8 GIUGNO, SULLE CORSIE RISERVATE A TRAM,
AUTOBUS E TAXI, IN VIALE GIOACCHINO ROSSINI, VIALE LIEGI, VIALE REGINA
MARGHERITA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SALARIA E VIA NOMENTANA.
PROSEGUONO I LAVORI SUL LUNGOTEVERE IN SASSIA. A PARTIRE DALLE ORE 22.00
E’ IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO GIOVANNI XXIII
E PIAZZA DELLA ROVERE. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06 .
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma