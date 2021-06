Traffico Roma del 05-06-2021 ore 17:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi scarsa la circolazione sulla rete viaria della Capitale non mancano Tuttavia segnalazioni di incidenti Ci sono code proprio per un incidente su via della Storta in prossimità di via Achille Astolfi a Setteville di nuovo rallentamenti per incidente in via di Marco Simone all’intersezione con via Ludovico Muratori anche in zona Anagnina traffico rallentato per un incidente sulla Tuscolana all’altezza di via Vittorio occorsio e a Spinaceto rallentata la corsia laterale della Pontina a causa di un incidente avvenuto all’altezza di via Valle Di Perna verso la capitale fino alle 20 manifestazione in piazza di Porta San Giovanni possibili deviazioni per nove linee del trasporto pubblico e domani possibili disagi per chi si sposta in treno per i lavori di ricostruzione di un ponte da domenica 6 giugno fino alle 5 del mattino di lunedì 7la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Roma Ostiense a Roma Tuscolana ripercussioni quindi sulle linea fl1 fl3 fl5 sul Leonardo Express emergenza covid Dal 14 giugno se l’andamento dei contagi resterà Quella attuale il Lazio passerà in zona Bianca uniche regole da rispettare sarà di stanziamento e la mascherina obbligatoria è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma