Traffico Roma del 05-07-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 07:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA..
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA
NOMENTANA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE ROMA.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI
DIREZIONE CENTRO
CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE
FINO ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA PINDARO E
VIA DI MALAFEDE SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA DEL MARE E VIA
OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA DIREZIONE ROMA.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN
INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI APRILIA DIREZIONE CENTRO.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma