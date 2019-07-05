Traffico Roma del 05-07-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 08:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA
SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E TRA TRIONFALE
E PISANA.
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA
NOMENTANA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE ROMA.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI
DIREZIONE CENTRO
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO E LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A24
DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA PINDARO E
VIA DI MALAFEDE SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA DEL MARE E VIA
OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA DIREZIONE ROMA.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN
INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI APRILIA DIREZIONE CENTRO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITA’ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDE ROMA E A VISITARE
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DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma