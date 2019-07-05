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Traffico Roma del 05-07-2019 ore 10:00

di - 05 Luglio 2019 - 10:00

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VIABILITÀ ROMA VENERDI  5 LUGLIO 2019 ORE 09:20 SS
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, 
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA 
DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA
SI RALLENTA   ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E TRA TRIONFALE
E PISANA.
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZILAE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE DELFORO ITALICO.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA  ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI
DIREZIONE CENTRO
 RALLENTAMENTI  PER TRAFFICO INTENSO E  LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A24
DAL RACCORDO ANULARE  FINO ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA PINDARO E
VIA DI MALAFEDE SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA DEL MARE E VIA
OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA DIREZIONE ROMA.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN
INCIDENTE  ALL’ALTEZZA DI APRILIA DIREZIONE CENTRO.
 PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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