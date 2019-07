Traffico Roma del 05-07-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 09:20 SS



TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA

DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA

SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E TRA TRIONFALE

E PISANA.

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZILAE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI IN DIREZIONE DELFORO ITALICO.

SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI

DIREZIONE CENTRO

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO E LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A24

DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.

TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA PINDARO E

VIA DI MALAFEDE SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA DEL MARE E VIA

OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA DIREZIONE ROMA.

A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN

INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI APRILIA DIREZIONE CENTRO.

