Traffico Roma del 05-07-2019 ore 11:30

SUL RACCORDO ANULARE DIMINUITI I RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA

DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLO SVINCOLO DI CIAMPINO, MENTRE IN

CARREGGIATA ESTERNA TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLO

SVINCOLO DELLA TRIONFALE.

BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZILAE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI IN DIREZIONE DELFORO ITALICO, ALTRI RALLENTAMENTI TRA LA VIA

PRENESTINA E VIA NOLA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA E LUNGOTEVERE MARZIO RALLENTAMENTI TRA PONTE

VITTORIO EMANUELE II E PONTE CAVOUR.

SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SUL LUNGOTEVERE FARNESINA TRA PONTE MAZZINI E

PONTE SISTO DIREZIONE PORTA PORTESE.

