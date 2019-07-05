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Traffico Roma del 05-07-2019 ore 12:30

di - 05 Luglio 2019 - 12:30

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VIABILITÀ ROMA VENERDI  5 LUGLIO 2019 ORE 11:20 SS
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, 
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE DIMINUITI I  RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA 
DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLO SVINCOLO DI  CIAMPINO, MENTRE IN
CARREGGIATA ESTERNA TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO    ALL’ALTEZZA DELLO
SVINCOLO DELLA TRIONFALE.
BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZILAE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE DELFORO ITALICO, ALTRI RALLENTAMENTI  TRA LA VIA
PRENESTINA E VIA NOLA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SUL LUNGOTEVERE  TOR DI NONA E LUNGOTEVERE MARZIO RALLENTAMENTI TRA PONTE
VITTORIO EMANUELE II E PONTE CAVOUR.
SI VIAGGIA A RILENTO  ANCHE SUL LUNGOTEVERE FARNESINA TRA PONTE MAZZINI E
PONTE SISTO  DIREZIONE PORTA PORTESE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITA’ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDE ROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA.
 
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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