Traffico Roma del 05-07-2019 ore 13:30

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO

DELL’ARDEATINA E QUELLO DELL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.

BREVI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA

NELLE DUE DIREZIONI.

SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA VIA CASALI SANTOVETTI E LA STAZIONE

AURELIA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA E LUNGOTEVERE MARZIO RALLENTAMENTI TRA PONTE

VITTORIO EMANUELE II E PONTE CAVOUR.

SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA A24 RALLENTAMENTI

IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

FINO ALLE 14.00 IN VIA MOLISE MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO POSSIBILI RALLENTAMENTI.

