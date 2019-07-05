Traffico Roma del 05-07-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 13:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO
DELL’ARDEATINA E QUELLO DELL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.
BREVI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA
NELLE DUE DIREZIONI.
SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA VIA CASALI SANTOVETTI E LA STAZIONE
AURELIA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA E LUNGOTEVERE MARZIO RALLENTAMENTI TRA PONTE
VITTORIO EMANUELE II E PONTE CAVOUR.
SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA A24 RALLENTAMENTI
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
FINO ALLE 14.00 IN VIA MOLISE MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO POSSIBILI RALLENTAMENTI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma