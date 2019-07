Traffico Roma del 05-07-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 15:20



IL TRAFFICO È GIÀ PARTICOLARMENTE INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI

FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI

MAGGIORI SONO TRA VIA BUFALOTTA E LO SVINCOLO DELLA A24.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI

FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.

A CENTOCELLE, RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA DELLE PALME VICINO VIA

PIETRO ROMUALDO PIROTTA; PER LA STESSA CAUSA CI SONO DIFFICOLTÀ ANCHE SU

VIA DI TOR CARBONE, VICINO VIA EVOLA.

UN TERZO INCIDENTE NEL QUARTIERE ESQUILINO, RALLENTA ULTERIORMENTE IL

TRAFFICO SU PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ALTEZZA VIA FOSCOLO.

ATTENZIONE ANCHE A OSTIA, PER LO STESSO MOTIVO, TRA VIA ALESSANDRO PIOLA

CASELLI E VIA CAPO PALINURO.

TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA PIAZZALE DELLO SPORT A VIA

PONTINA, E PROSEGUENDO SU QUEST’ULTIMO TRATTO, LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA

FINO A VIA PRATICA DI MARE.

