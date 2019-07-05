Traffico Roma del 05-07-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
IL TRAFFICO È GIÀ PARTICOLARMENTE INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI
FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI
MAGGIORI SONO TRA VIA BUFALOTTA E LO SVINCOLO DELLA A24.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.
A CENTOCELLE, RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA DELLE PALME VICINO VIA
PIETRO ROMUALDO PIROTTA; PER LA STESSA CAUSA CI SONO DIFFICOLTÀ ANCHE SU
VIA DI TOR CARBONE, VICINO VIA EVOLA.
UN TERZO INCIDENTE NEL QUARTIERE ESQUILINO, RALLENTA ULTERIORMENTE IL
TRAFFICO SU PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ALTEZZA VIA FOSCOLO.
ATTENZIONE ANCHE A OSTIA, PER LO STESSO MOTIVO, TRA VIA ALESSANDRO PIOLA
CASELLI E VIA CAPO PALINURO.
TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA PIAZZALE DELLO SPORT A VIA
PONTINA, E PROSEGUENDO SU QUEST’ULTIMO TRATTO, LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA
FINO A VIA PRATICA DI MARE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma