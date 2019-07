Traffico Roma del 05-07-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 17:20



SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER UN INCIDENTE

TRA L’ AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA OSTIENSE, PROSEGUENDO LA CIRCOLAZIONE

è SOSTENUTA FINO A VIA TUSCOLANA.

ATTENZIONE PER UN INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E

FLAMINIA, E NELLA STESSA DIREZIONE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA

DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLO SVINCOLO PER LA A24, E PROPRIO IN PROSSIMITà

DELLO SVINCOLO PER LA ROMA-TERAMO RALLENTARE PER LA PRESENZA DI UN

INCENDIO.

DUE INCIDENTI ANCHE SULLA A1 ROMA-NAPOLI: IL PRIMO DOPO SETTEBAGNI,

SUCCESSIVAMENTE SI VIAGGIA IN CODA DA PRIMA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD FINO

A VALMONTONE VERSO NAPOLI.

SUL PERCORSO URBANO DEL’AUTOSTRADA CHE COLLEGA LA NOSTRA REGIONE CON

L’ABRUZZO, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA,

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA

VERSO SAN GIOVANNI, TRAFFICATA NELLA STESSA DIREZIONE ANCHE LA TANGENZIALE

EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.

A GARBATELLA PRUDENZA PER UN INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE,

ALTEZZA PONTE SETTIMIA SPIZZICHINO, CHE STA COMPORTANDO LA MOMENTANEA

CHIUSURA DELLA STRADA.

CODE, PER LO STESSO MOTIVO, ANCHE IN VIA DELLA PISANA VICINO VIA DEL PONTE

PISANO.

TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA PIAZZALE DELLO SPORT A VIA

PONTINA, E PROSEGUENDO SU QUEST’ULTIMO TRATTO, LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA

FINO A VIA PRATICA DI MARE.

DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.

