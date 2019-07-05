Traffico Roma del 05-07-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO PER UN ALTRO INCIDENTE CODE DALLA
BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALL VIA
TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA FRA CORSO DI FRANCIA E
SAXA RUBRA IN DIREZIONE FUORI ROMA
SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE
AL BIVIO CON PONTE SETTIMIA SPIZZICHINO: SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA
DEL PONTE IN DIREZIONE DI VIA OSTIENSE
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI, TRAFFICATA NELLA STESSA DIREZIONE ANCHE LA TANGENZIALE
EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.
CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA DI VALLERANO ACASTEL DI DECIMA VESRO POMEZIA
E DAL RACCORDO ANULARE A SPINACETO IN DIREZIONE DELLLA CAPITALE.
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