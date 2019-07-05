Traffico Roma del 05-07-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA BUFALOTTA AL
BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALL VIA
TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA FRA CORSO DI FRANCIA E
SAXA RUBRA VERSO FUORI CITTÀ
TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI
VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO
SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE
AL BIVIO CON PONTE SETTIMIA SPIZZI
CHINO: SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL PONTE IN DIREZIONE DI VIA
OSTIENSE.
SULLA VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO E PER INCIDENTE DAL RACCORDO ANULARE A
CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA; PROSEGUENDO TRAFFICO RALLENTATO FINO A
CASTEL ROMANO.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
VERSO SAN GIOVANNI; SULLA LA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma