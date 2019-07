Traffico Roma del 05-07-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 19:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA BUFALOTTA AL

BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALL VIA

TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA FRA CORSO DI FRANCIA E

SAXA RUBRA VERSO FUORI CITTÀ

TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI

VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO

SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE

AL BIVIO CON PONTE SETTIMIA SPIZZI

CHINO: SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL PONTE IN DIREZIONE DI VIA

OSTIENSE.

SULLA VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO E PER INCIDENTE DAL RACCORDO ANULARE A

CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA; PROSEGUENDO TRAFFICO RALLENTATO FINO A

CASTEL ROMANO.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI

VERSO SAN GIOVANNI; SULLA LA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DEI MONTI

TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma