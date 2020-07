Traffico Roma del 05-07-2020 ore 08:30

Luceverde Roma ancora una buona domenica Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale un aumento del traffico è previsto a metà mattinata su tutte le principali direttrici che conducono verso il mare a mezzogiorno consuete celebrazioni in Vaticano con la recita dell’angelus da parte di Papa Francesco limitazione alla circolazione sulle strade attorno alla Basilica di San Pietro come ogni domenica vede fare imperiali e isola pedonale deviate quindi le linee bus e che normalmente vi transitano giornata di mercato a Porta Portese stop mezzi pesanti su un tratto di via Ettore Rolli mercatino anche ad Ostia in viale delle Repubbliche Marinare chiuso da Lungomare Paolo Toscanelli a Corso Duca di Genova per i tagli di queste altre notizie potete consultare il sito a Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma