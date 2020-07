Traffico Roma del 05-07-2020 ore 11:30

Luceverde Roma per ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi in città nella zona di Porta Maggiore rallentamenti per incidente in via di Santa Croce in Gerusalemme all’intersezione con via Germano sommelier altro incidente con rallentamenti a San Giovanni su via Merulana altezza Viale Manzoni traffico sostenuto sulle principali arterie stradali che conducono verso il mare in particolare code sulla Aurelia da Malagrotta a Castel di Guido Anche a causa di un incidente avvenuto all’altezza di via del Fontanile di Mezzaluna proseguendo verso Ladispoli altre cose per il traffico da Torre in Pietra Palidoro anche la Roma Civitavecchia verso Civitavecchia all’altezza dell’uscita maccarese-fregene incolonnamenti a seguire su Viale rospigliosi fino a Maccarese trafficato anche viale del Fontanile di Mezzaluna dalla video con l’ Aurelia sempre fino a Maccarese situazione sulla Pontina verso Pomezia code dal raccordo al pratica di mare rallentate anche via di Pratica da Castel Romano a Villaggio Azzurro e la litoraneada Castel Porziano a Torvaianica per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma