Traffico Roma del 05-07-2020 ore 12:30

Luceverde Roma bene trovate l’ascolto in studio Daniele guerrisi in città nel quartiere Centocelle chiusa via dei Gelsi 3 a Viale Palmiro Togliatti via Ernesto Mauri a causa di una copiosa perdita d’acqua dalla carreggiata e conseguente dissesto del manto stradale traffico intenso per il resto sulle principali arterie stradali che conducono verso il litorale in particolare Ancora in colonna 20 sull’Aurelia da Torre in Pietra Palidoro verso Ladispoli trafficata anche la 12 la Roma Civitavecchia all’altezza dell’uscita maccarese-fregene incolonnamenti a seguire su Viale rospigliosi fino a mancare trafficato anche viale del Fontanile di Mezzaluna sempre fino a Maccarese a partire dal bivio con l’Aurelia analoga situazione sulla Pontina in direzione Pomezia abbiamo rallentamenti da Tor de’ Cenci a Castel di Decima per finire la via Litoranea da Castel Porziano a Torvaianica per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

