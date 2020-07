Traffico Roma del 05-07-2020 ore 13:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto ancora disagi nella zona di Centocelle per la chiusura di via dei Gelsi tra Viale Togliatti & via Mauri per una perdita d’acqua dalle condutture con conseguente dissesto del manto stradale resta intenso il traffico verso il litorale con code sulla via Aurelia tra Torre in Pietra e Palidoro trafficata anche la Roma Civitavecchia all’altezza dell’uscita di maccarese-fregene code a seguire su Viale rospigliosi fino a Maccarese analoga situazione sulla litoranea con code tra Lido di Ostia e Torvaianica nelle due direzioni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della C e la Polizia locale di Roma Capitale

