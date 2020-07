Traffico Roma del 05-07-2020 ore 16:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto intenso il traffico sulla litoranea con code tra Lido di Ostia e Torvaianica nelle due direzioni possibili rallentamenti per un incidente in viale Marconi altezza incrocio con via borghesano Lucchese resta chiusa in zona Centocelle via dei Gelsi tra Viale Palmiro Togliatti e via Ernesto Mauri per una copiosa perdita d’acqua dalla carreggiata con conseguente dissesto del manto stradale manifestazione in piazza di Porta San Giovanni possibili disagi nell’area circostante fino a termine evento previsto per le 18:03 mercatino ad Ostia in viale delle Repubbliche Marinare con chiusura del tratto tra il lungomare Toscanelli e Corso Duca di Genova per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ore tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma