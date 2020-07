Traffico Roma del 05-07-2020 ore 18:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto resta intenso il traffico sulla litoranea con code a tratti tra il Lido di Ostia e Torvaianica nelle due direzioni si rallenta sulla Aurelia tra Castel di Guido e Malagrotta In quest’ultima direzione code sulla carreggiata esterna del raccordo tra Pontina e Laurentina incolonnamenti anche sulla via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione di Roma nella stessa direzione rallentamenti sulla Cristoforo Colombo tra Castel Fusano e via di Malafede chiusa lo ricordiamo nella zona di Centocelle via dei Gelsi tra Viale Togliatti Mauri per una perdita d’acqua dalla carreggiata con conseguente dissesto del manto stradale manifestazione in piazza di Porta San Giovanni termine previsto per le 18:30 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ore tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della la polizia locale di Roma Capitale

