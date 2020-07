Traffico Roma del 05-07-2020 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all’ascolto code per traffico intenso sulla via Aurelia 3 Aranova e Castel di Guido in direzione di Roma in III il traffico sulla litoranea rallentamenti tra Lido di Ostia e Torvaianica nelle due direzioni coda per traffico sulla carreggiata esterna dal raccordo tra Pontina e Laurentina incolonnamenti anche sulla via Pontina tra Castel Romano e di Decima Verso il raccordo code a tratti nella stessa direzione sulla Cristoforo Colombo tra Castel Fusano e via di Malafede chiusa lo ricordiamo a Centocelle via dei Gelsi tra Viale Togliatti via Ernesto Mauri per una perdita d’acqua dalla carreggiata con conseguente dissesto del manto stradale per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara con questo per oggi è tutto Grazie per l’attenzione un buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma