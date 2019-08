Traffico Roma del 05-08-2019 ore 08:00

TRAFFICO ANCORA SCARSO, AL MOMENTO IN CITTÀ.

CODE ER INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE,

CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, VERSO ROMA.

SULLA VIA PONTINA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTEL DI

DECIMA, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

CODE LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE,

IN DIREZIONE ROMA.

SI RALLENTA ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO

TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

DA QUESTA MATTINA INIZIANO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO

SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:

TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA.

FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA TRA LE

STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.

SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUIRENNO LO STESSO ORARIO DELLA

METROPOLITANA.

AUTORE: MARINA RICCOMI

