Traffico Roma del 05-08-2019 ore 08:30
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CODE ER INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE,
CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, VERSO ROMA.
CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, IN
CARREGGIATA INTERNA.
DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE, SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO, IN PROSSIMITÀ DI
VIA CRISTOFORO COLOMBO.
SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN
DIREZIONE DEL CENTRO.
DIFFICOLTÀ DOVUTE A LAVORI SULLA SEGNALETICA CHE SI STANNO EFFETTUANDO TRA
IL KM 67 E IL KM 37, ALTERNATIVAMENTE SULLA CORSIA DI MARCIA E DI SORPASSO,
IN DIREZIONE ROMA, NELLA FASCIA ORARIA 9.30 – 18.00. IL TERMINE DEI LAVORI
È PREVISTO PER IL PROSSIMO 9 AGOSTO.
DA QUESTA MATTINA INIZIANO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA.
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE,
IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, FINO AL 2 SETTEMBRE PROSSIMO.
FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA TRA LE
STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.
SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUIRENNO LO STESSO ORARIO DELLA
METROPOLITANA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma