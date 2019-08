Traffico Roma del 05-08-2019 ore 09:00

CODE ER INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE,

CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, VERSO ROMA.

CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, IN

CARREGGIATA INTERNA.

DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE, SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO, IN PROSSIMITÀ DI

VIA CRISTOFORO COLOMBO.

SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN

DIREZIONE DEL CENTRO.

DIFFICOLTÀ DOVUTE A LAVORI SULLA SEGNALETICA CHE SI STANNO EFFETTUANDO TRA

IL KM 67 E IL KM 37, ALTERNATIVAMENTE SULLA CORSIA DI MARCIA E DI SORPASSO,

IN DIREZIONE ROMA, NELLA FASCIA ORARIA 9.30 – 18.00. IL TERMINE DEI LAVORI

È PREVISTO PER IL PROSSIMO 9 AGOSTO.

DA QUESTA MATTINA INIZIANO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO

SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:

TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA.

CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE,

IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, FINO AL 2 SETTEMBRE PROSSIMO.

FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA TRA LE

STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.

SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUIRENNO LO STESSO ORARIO DELLA

METROPOLITANA.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma