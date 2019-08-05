Traffico Roma del 05-08-2019 ore 10:00
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER IL TRAFFICO INTENSO DALLA
CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA
PONTINA E APPIA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST E VIA DEL FORO
ITALICO, VERSO LO STADIO, TRA VIA NOMENTANA E VIALE TOR DI QUINTO.
IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO ALTEZZA
VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI GIÀ SU VIA PONTINA.
POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA CAUSA ANCHE SU VIA APPIA, IN PROSSIMITÀ DEL
GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO.
UN TERZO INCIDENTE, IN ZONA PRENESTINA, RALLENTA IL TRAFFICO SU LARGO
TELESE.
TRA VILLA SPADA E VAL MELAINA RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI IN
PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE SU VIA SALARIA IN DIREZIONE ROMA.
INFINE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN FASCIA NOTTURNA, CHIUSO IL MURO TORTO
TRA PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALIA VERSO PIAZZA FIUME, DALLE 22 ALLE 6
DEL MATTINO SUCCESSIVO.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma