Traffico Roma del 05-08-2019 ore 10:30
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TRAFFICO IN NETTA DIMINUZIONE SULLE CONSOLARI IN INGRESSO A ROMA.
QUALCHE RALLENTAMENTO, ANCORA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA
INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA ARDEATINA.
SULLA TANGENZIALE EST, DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE E LAVORI. TRA VIA
NOMENTANTA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, CODE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
CODE A TRATTI, LUNGO VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE,
VERSO IL CENTRO CITTÀ.
CODE A TRATTI, LUNGO LA VIA CASSIA PER LAVORI DI POTATURA, TRA IL RACCORDO
ANULARE, E VIA DEI DUE PONTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DIVERSI INCIDENTI SI STANNO REGISTRANO IN CITTÀ.
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, ALL’ALTEZZA DI PIAZZA GUGLIELMO MARCONI.
UN ALTRO INCIDENTE, LUNGO VIA DELLA MAGLIANA, IN PROSSIMITÀ I VIA
PESCAGLIA, CODE VERSO IL CENTRO CITTÀ.
IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, USCITA AURELIA, INCIDENTE SU VIA
DELL’ACQUAFREDDA, IN DIREZIONE AURELIA.
DA QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA.
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE,
IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, FINO AL 2 SETTEMBRE PROSSIMO.
FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA, TRA
LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI, PER LAVORI DI RINNOVO
DELL’INFRASTRUTTURA.
SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUIRENNO LO STESSO ORARIO DELLA
METROPOLITANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma