Traffico Roma del 05-08-2019 ore 11:30

ANCORA CODE IN INGRESSO A ROMA, LUNGO LA VIA PONTINA, TRA TOR DE’ CENCI ED

IL RACCORDO ANULARE.

IN CITTÀ, LUNGO VIA DELLA MAGLIANA, INCIDENTE, IN PROSSIMITÀ DI VIA

PESCAGLIA, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA

DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE.

CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE,

IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, FINO AL 2 SETTEMBRE PROSSIMO.

FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È INTERROTTA, TRA LE

STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI. SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUONO LO

STESSO ORARIO DELLA METROPOLITANA.

INFINE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN FASCIA NOTTURNA, FINO AL 10 AGOSTO,

CHIUSO IL MURO TORTO, TRA PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALIA, VERSO PIAZZA

FIUME, DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO.

AUTORE: MARINA RICCOMI

