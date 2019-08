Traffico Roma del 05-08-2019 ore 12:30

SUL RACCORDO ANULARE, SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA ARDEATINA

E VIA APPIA.

PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA

DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE.

CODE, ANCHE VERSO ROMA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE.

SI REGISTRANO AL MOMENTO ALCUNI INCIDENTI.

SU VIA AURELIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA AURELIA ANTICA, CODE A PARTIRE DAL

RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

UN ALTRO INCIDENTE, È SEGNALATO LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI, IN

PROSSIMITÀ DEL POLICLINICO GEMELLI, VERSO VIA BOCCEA.

CODE PER INCIDENTE, ANCHE SU CORSO D’ITALIA, TRA VIA ROMAGNA E PIAZZA

FIUME, IN DIREZIONE PORTA PIA.

INFINE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN FASCIA NOTTURNA, FINO AL 10 AGOSTO,

CHIUSO IL MURO TORTO, TRA PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALIA, VERSO PIAZZA

FIUME, DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma