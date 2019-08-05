Traffico Roma del 05-08-2019 ore 12:30
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SUL RACCORDO ANULARE, SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA ARDEATINA
E VIA APPIA.
PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA
DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE.
CODE, ANCHE VERSO ROMA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE.
SI REGISTRANO AL MOMENTO ALCUNI INCIDENTI.
SU VIA AURELIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA AURELIA ANTICA, CODE A PARTIRE DAL
RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
UN ALTRO INCIDENTE, È SEGNALATO LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI, IN
PROSSIMITÀ DEL POLICLINICO GEMELLI, VERSO VIA BOCCEA.
CODE PER INCIDENTE, ANCHE SU CORSO D’ITALIA, TRA VIA ROMAGNA E PIAZZA
FIUME, IN DIREZIONE PORTA PIA.
INFINE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN FASCIA NOTTURNA, FINO AL 10 AGOSTO,
CHIUSO IL MURO TORTO, TRA PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALIA, VERSO PIAZZA
FIUME, DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma