Traffico Roma del 05-08-2019 ore 13:30
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INCIDENTE E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E
PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
UN ALTRO INCIDENTE, LUNGO VIA AURELIA, CODE TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA
E VIA AURELIA ANTICA, VERSO IL CENTRO.
PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA
DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE.
LAVORI NOTTURNI DI MANUTENZIONE, CHIUSO IL MURO TORTO, TRA PIAZZALE
FLAMINIO E CORSO D’ITALIA, VERSO PIAZZA FIUME, DALLE 22 DI QUESTA SERA,
ALLE 6 DI DOMANI MATTINA.
LE CHIUSURE NOTTURNE, VERRANNO EFFETTUATE FINO AL 10 AGOSTO.
LA LINEA A DELLA METROPOLITANA è INTERROTTA, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA
E TERMINI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.
SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUONO LO STESSO ORARIO DELLA
METROPOLITANA. LA RIAPERTURA PER IL PROSSIMO 13 AGOSTO.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma