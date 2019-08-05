Traffico Roma del 05-08-2019 ore 14:30
Più informazioni su
BREVI RALLENTMAENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DEI
PRATI FISCALI E VIA GAIOLE IN CHIANTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
LAVORI NOTTURNI DI MANUTENZIONE, CHIUSO IL MURO TORTO, TRA PIAZZALE
FLAMINIO E CORSO D’ITALIA, VERSO PIAZZA FIUME, DALLE 22 DI QUESTA SERA,
ALLE 6 DI DOMANI MATTINA.
LE CHIUSURE NOTTURNE, VERRANNO EFFETTUATE FINO AL 10 AGOSTO.
TRASPORTO PUBBLICO FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È
INTERROTTA, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI. SONO ATTIVI BUS
SOSTITUTIVI CHE SEGUONO LO STESSO ORARIO DELLA METROPOLITANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma