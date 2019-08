Traffico Roma del 05-08-2019 ore 14:30

BREVI RALLENTMAENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DEI

PRATI FISCALI E VIA GAIOLE IN CHIANTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.



LAVORI NOTTURNI DI MANUTENZIONE, CHIUSO IL MURO TORTO, TRA PIAZZALE

FLAMINIO E CORSO D’ITALIA, VERSO PIAZZA FIUME, DALLE 22 DI QUESTA SERA,

ALLE 6 DI DOMANI MATTINA.

LE CHIUSURE NOTTURNE, VERRANNO EFFETTUATE FINO AL 10 AGOSTO.

TRASPORTO PUBBLICO FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È

INTERROTTA, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI. SONO ATTIVI BUS

SOSTITUTIVI CHE SEGUONO LO STESSO ORARIO DELLA METROPOLITANA.



