Traffico Roma del 05-08-2019 ore 15:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

AL NOMENTANO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA AL TRAFFICO

DELLA CORSIA LATERALE DI VIA NOMENTANA DA VIA ZARA IN DIREZIONE DI PORTA

PIA.

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA

DI VIA PRENESTINA

A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA ARDEATINA PRUDENZA ALL’ALTEZZA DI VIA DI

TORRICOLA PER LA PRESENZA DI FUMO A SEGUITO UN INCENDIO DI STERPAGLIE.

PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA

DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE.

TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È INTERROTTA PER

LAVORI, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE DIREZIONI.

NELLA TRATTA INTEROTTA IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!

———————–

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma