Traffico Roma del 05-08-2019 ore 15:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
AL NOMENTANO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA AL TRAFFICO
DELLA CORSIA LATERALE DI VIA NOMENTANA DA VIA ZARA IN DIREZIONE DI PORTA
PIA.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA
DI VIA PRENESTINA
A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA ARDEATINA PRUDENZA ALL’ALTEZZA DI VIA DI
TORRICOLA PER LA PRESENZA DI FUMO A SEGUITO UN INCENDIO DI STERPAGLIE.
PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA
DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE.
TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È INTERROTTA PER
LAVORI, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE DIREZIONI.
NELLA TRATTA INTEROTTA IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS.
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TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma