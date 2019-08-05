Traffico Roma del 05-08-2019 ore 16:30
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TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI
ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SU
VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.
PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA
DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE.
QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA.
TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È INTERROTTA PER
LAVORI, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE DIREZIONI.
NELLA TRATTA INTEROTTA IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma