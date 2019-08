Traffico Roma del 05-08-2019 ore 18:00

!

SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA

COLOMBO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI

ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SU

VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.

QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO

SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:

TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA.



TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È INTERROTTA PER

LAVORI, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE DIREZIONI.

NELLA TRATTA INTEROTTA IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS.

