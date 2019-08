Traffico Roma del 05-08-2019 ore 19:30

!

SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO

SVINCOLO PER PESCACCIO IN CARREGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI

RALLENTA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA LAURENTINA.

UN INICIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA LO

SVINCOLO DI TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

DALLE 21.00 FINO ALLA MEZZANOTTE “RIEVOCAZIONE DEL MIRACOLO DELLA NEVE” A

SANTA MARIA MAGGIORE. CHIUSURE AL TRAFFICO NELL’AREA A PARTIRE DALLE 20.00.

MODIFICHE DI PERCORSO PER ALCUNE LINEE BUS.

TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È INTERROTTA PER

LAVORI, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE DIREZIONI.

NELLA TRATTA INTEROTTA IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

