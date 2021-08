Traffico Roma del 05-08-2021 ore 17:00

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione si viaggia ancora in coda sull’autostrada del Sole dopo l’incidente di questa mattina tra il bivio A24 e Colleferro verso le capoluogo Campano prudenza anche sull’autostrada roma-fiumicino sempre per la presenza di un incidente tra il raccordo anulare la 12 Roma Civitavecchia verso l’aeroporto poco traffico Grande Raccordo Anulare presente senza disagi di rilievo lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana ulteriori rallentamenti possibili sul tratto Urbano della Roma Teramo quando c’è traffico in particolare per i lavori in corso in prossimità di Viale Palmiro Togliatti in uscita dalla città stessa situazione sulla Pontina per chi da Latina è diretto a Roma tra via Naro e via di Trigoria interventi di manutenzione anche su via Salaria difficoltà per chi viaggia tra via di Villa Spada e Firenze in uscita da Roma e nel centro città in corso dalle 15 una manifestazione su Viale Giuseppefino alle 18 attenzione per i possibili disagi alla circolazione infine prudenza sulla A24 Roma Teramo alle 22 è in programma la chiusura dell’autostrada tra Vicovaro per chi arriva dall’Abruzzo per lavori la riapertura è alle 6 di domani mattina maggiori dettagli sul sito Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Abel figlio alla prossima aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma