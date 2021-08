Traffico Roma del 05-08-2021 ore 17:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sull’autostrada del Sole a causa di un incidente avvenuto nella mattinata e per i successivi interventi di manutenzione sulla sede stradale si viaggia in coda tra il bivio A24 e Colleferro verso il capoluogo Campano possibili Inoltre ulteriori rallentamenti anche sulla diramazione Roma Sud arrivando da San Cesareo ulteriori disagi sulla tratto Urbano della Roma Teramo in uscita dalla capitale dove prima per i cantieri E nell’ultima ora anche per un incidente si rallenta tra la tangenziale est e Viale Palmiro Togliatti aumentano gli spostamenti ma senza altre difficoltà sul grande raccordo anulare tra la Pontina e la Tuscolana prudenza ad Acilia Perché a causa di un incidente non si escludono rallentamenti su via dei Romagnoli altezza via dei Monti di San Paolo verso Ostia Al Trullo prestare attenzione su via Giovanni Porzio per la presenza dell’olio sulla carreggiata vicino via Nicola Serra nel centroconcorso dalle 15 una manifestazione su Viale Giuseppe Mazzini fino alle 18 attenzione per i possibili disagi alla circolazione infine ricordiamo chiusa da ieri per problemi alla rete idrica via Trionfale fino a cessate esigenze prudenza per il divieto di transito tra Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e via Plotino maggiori dettagli sul sito Rom appunto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

