Traffico Roma del 05-08-2021 ore 18:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sull’autostrada del Sole a causa di un incidente avvenuto nella mattinata e per i successivi interventi di manutenzione sulla sede stradale da tratti tra il bivio A24 e Colleferro verso il capoluogo Campano possibili rallentamenti sulla diramazione Roma Sud arrivando da San Cesareo circolazione sostenuta e rallentamenti possibili sul grande raccordo anulare tra Ostiense Tuscolana cantieri è un precedente incidente hanno rallentato ulteriormente agli spostamenti in uscita da Roma sulla A24 la tangenziale est e via di Tor Cervara più traffico rispetto ad un’ora fa sulla Pontina in particolare per un incidente tra Tor de’ Cenci e Mostacciano verso l’Eur circolazione sostenuta e rallenta anche per uscire da Roma a partire dalla Colombo trafficato viale del Muro Torto ancora per un incidente in prossimità di piazzale Flaminio in direzione via Vittorio VenetoCollatino prudenza per la chiusura al traffico per cantieri di via Giuseppe Antonio andriulli vicino Viale della Serenissima per chi va a via Prenestina infine prudenza sulla A24 Roma Teramo alle 22 è in programma la chiusura dell’autostrada tra Carsoli e Vicovaro per chi arriva dall’Abruzzo la riapertura per lavori alle 6 di domani mattina ma i dettagli sul sito Roma punto luceverde.it del tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma