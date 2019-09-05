Traffico Roma del 05-09-2019 ore 08:00
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TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE
DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA dal GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE
VERSO IL CENTRO CITTÀ.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da viale togliatti ALLA TANGENZIALE
EST in direzione di quest’ultima.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, nella zona sud dell’anello CODE A TRATTI
dalla diramazione di roma sud all’APPIA.
sempre a ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA
verso la capitale.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma