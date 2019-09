Traffico Roma del 05-09-2019 ore 08:00

TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN

PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE

DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA dal GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE

VERSO IL CENTRO CITTÀ.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da viale togliatti ALLA TANGENZIALE

EST in direzione di quest’ultima.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, nella zona sud dell’anello CODE A TRATTI

dalla diramazione di roma sud all’APPIA.

sempre a ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA

verso la capitale.

