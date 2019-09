Traffico Roma del 05-09-2019 ore 08:30

TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN

PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE

DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA da la storta a la giustiniana e dal

GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da tor cervara ALLA TANGENZIALE EST.

proseguendo sulla tang.est, verso lo stadio olimpico, code da via delle

valli a via dei campi sportivi; rallentamenti e code anche verso san

giovanni dalla rampa d’ingresso per l’a24 sino a largo passamonti, e a

seguire da via prenestina a viale castrense.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, rallentamenti e code dalla tiburtina alla

prenestina e dalla diramazione di roma sud all’ardeatina; mentre in

carreggiata esterna traffico rallentato dalla casilina sino la bivio per

l’a24.

a ROMA SUD CODE SULLA via del mare da acilia a casal bernocchi e dal gra a

tor di valle, tutto verso l’ostiense.

