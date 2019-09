Traffico Roma del 05-09-2019 ore 09:30

ancora molto TRAFFICATE LE PRINCIPALI vie conSolari IN entrata IN CITTÀ:

A ROMA NORD lunghe CODE SULLE VIE FLAMINIA dal gra a corso francia e sulla

salaria DA VILLA SPADA ALLA tang.est.

UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII: LUCI SPENTE PER UN GUASTO FRA VIA DELLA PINETA

SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA,

RACCOMANDIAMO, PERTANTO, DI MODERARE LA VELOCITÀ.

TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI SINO AL

BIVO PER LA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI IN

DIREZIONE STADIO OLIMPICO SINO ALL’USCITA PER VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA, DALLA

CASILINA ALL’ARDEATINA E DALLA PONTINA ALLA ROMA-FIUMICINO.

CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE,

TRA APPIA E TUSCOLANA E DALLA CASILINA ALLA TIBUTINA.

al quadraro incidente sulla via tuscolana all’altezzA di via santa maria

del buon consiglio in direzione del gra: ci sono code a partire da via dei

fulvi.

code per incidente sulla via aurelia al di fuori del gra, tra castel di

guido ed aranova verso torrimpietra.

