Traffico Roma del 05-09-2019 ore 10:30
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ancora molto TRAFFICATE LE PRINCIPALI vie conSolari IN entrata IN CITTÀ:
A ROMA NORD lunghe CODE SULLE VIE FLAMINIA dal gra a corso francia e sulla
salaria DA VILLA SPADA ALLA tang.est.
UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII: LUCI SPENTE PER UN GUASTO FRA VIA DELLA PINETA
SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA,
RACCOMANDIAMO, PERTANTO, DI MODERARE LA VELOCITÀ.
TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI SINO AL
BIVO PER LA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO SINO ALL’USCITA PER VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA, DALLA
CASILINA ALL’ARDEATINA E DALLA PONTINA ALLA ROMA-FIUMICINO.
CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE,
TRA APPIA E TUSCOLANA E DALLA CASILINA ALLA TIBUTINA.
al quadraro incidente sulla via tuscolana all’altezzA di via santa maria
del buon consiglio in direzione del gra: ci sono code a partire da via dei
fulvi.
code per incidente sulla via aurelia al di fuori del gra, tra castel di
guido ed aranova verso torrimpietra.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma