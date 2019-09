Traffico Roma del 05-09-2019 ore 11:30

A ROMA NORD CODE sulla salaria DAll’aeroporto dell’urbe ALLA tang.est,

SULLa VIa FLAMINIA da via di grottarossa a corso francia, e sulla via

cassia dal gra a via dei due ponti in entrambi i sensi di marcia, AD

AGGRAVARE LA ISTUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO nella zona di corso

francia all’altezza di VIA PARETO.

proseguono i lavori in corso su viale di tor di quinto dove si transita a

senso unico alternato all’altezza di via pietro lupi: inevitabili i disagi

per il traffico tra via del foro italico e ponte milvio per entrambe le

carreggiate.

TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA portonaccio alLA

TANGENZIALE EST, mentre SULLA TANGENZIALE est CODE A TRATTI dalla tiburtina

alla rampa d’ingresso per l’a24 in direzione san giovanni.

code per UN incidente GRAVE sulla via aurelia tra MALAGROTTA ed aranova,

ESATTAMENTE TRA VIA QUATTO DELLE COLONNE E VIA DELL’ARRONE, verso

torrimpietra.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma