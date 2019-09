Traffico Roma del 05-09-2019 ore 13:30

INCIDENTE, LUNGO VIA FLAMINIA, INCOLONNATO IL TRAFFICO DAL RACCORDO

ANULARE, FINO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO.

UN SECONDO INCIDENTE, ALLE PORTE DI ROMA, SULLA VIA AURELIA, SI

REGISTRANO CODE DA MALAGROTTA A VIA DELL’ARRONE, IN DIREZIONE

CIVITAVECCHIA.

DIFFICOLTÀ ANCHE SU VIA SALARIA, QUI PER LAVORI IN CORSO, CODE TRA VIA

CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSOLA TANGENZIALE.

PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO DOVE SI TRANSITA A SENSO

UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI: INEVITABILI I DISAGI PER

IL TRAFFICO TRA VIA DEL FORO ITALICO E PONTE MILVIO PER ENTRAMBE LE

CARREGGIATE.

UN INVITO ALLA PRUDENZA, ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXII, È AL

MOMENTO GUASTO L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, A SCENDERE VERSO LO STADIO.

PRESTARE QUINDI ATTENZIONE E MODERARE LA VELOCITÀ.

RICORDIAMO A TAL PROPOSITO CHE DALLE 22 DI QUESTA SERA, FINO ALLE 6 DI

DOMANI MATTINA, LA GALLERIA VERRÀ CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENSIONE, IN

DIREZIONE SALARIA.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ

SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma