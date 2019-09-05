Traffico Roma del 05-09-2019 ore 14:30
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INCIDENTE, LUNGO VIA FLAMINIA, INCOLONNATO IL TRAFFICO DAL RACCORDO
ANULARE, FINO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO.
UN SECONDO INCIDENTE, ALLE PORTE DI ROMA, SULLA VIA AURELIA, SI
REGISTRANO CODE DA MALAGROTTA A VIA DELL’ARRONE, IN DIREZIONE
CIVITAVECCHIA.
DIFFICOLTÀ ANCHE SU VIA SALARIA, QUI PER LAVORI IN CORSO, CODE TRA VIA
CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSOLA TANGENZIALE.
PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO DOVE SI TRANSITA A SENSO
UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI: INEVITABILI I DISAGI PER
IL TRAFFICO TRA VIA DEL FORO ITALICO E PONTE MILVIO PER ENTRAMBE LE
CARREGGIATE.
UN INVITO ALLA PRUDENZA, ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXII, È AL
MOMENTO GUASTO L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, A SCENDERE VERSO LO STADIO.
PRESTARE QUINDI ATTENZIONE E MODERARE LA VELOCITÀ.
RICORDIAMO A TAL PROPOSITO CHE DALLE 22 DI QUESTA SERA, FINO ALLE 6 DI
DOMANI MATTINA, LA GALLERIA VERRÀ CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENSIONE, IN
DIREZIONE SALARIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma