Traffico Roma del 05-09-2019 ore 15:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA

TANGENZIALE EST.

RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA

VIALE PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA.

PER LA STESSA CAUSA CODE A TRATTI SU VIA FLAMINIA NUOVA, ANCHE QUESTO

CASO VERSO IL RACCORDO ANULARE, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI

GROTTATROSSA.

UN TERZO INCIDENTE CREA DISAGI AL TRAFFICO NEL QUARTIERE AURELIO SU VIA

ANASTASIO II.

LAVORI IN CORSO E RALLENTATAMENTI SU VIALE TOR DI QUINTO, TRA PONTE

MILVIO E VIA PIETRO LUPI, GUIDANDO VERSO IL RACCORDO.

SI RALLENTA ANCHE SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL CENTRO, A PARTIRE

DALL’AEROPORTO DELL’URBE.

