Traffico Roma del 05-09-2019 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA
TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA
VIALE PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA.
PER LA STESSA CAUSA CODE A TRATTI SU VIA FLAMINIA NUOVA, ANCHE QUESTO
CASO VERSO IL RACCORDO ANULARE, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI
GROTTATROSSA.
UN TERZO INCIDENTE CREA DISAGI AL TRAFFICO NEL QUARTIERE AURELIO SU VIA
ANASTASIO II.
LAVORI IN CORSO E RALLENTATAMENTI SU VIALE TOR DI QUINTO, TRA PONTE
MILVIO E VIA PIETRO LUPI, GUIDANDO VERSO IL RACCORDO.
SI RALLENTA ANCHE SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL CENTRO, A PARTIRE
DALL’AEROPORTO DELL’URBE.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma