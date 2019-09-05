Traffico Roma del 05-09-2019 ore 16:30
Più informazioni su
E’ INIZIATO OGGI IL “LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR” GIUNTO ALLA SUA QUINTA
EDIZIONE. FINO ALL’8 SETTEMBRE, LA FORMULA 1 DELL’EQUITAZIONE CHE SI SVOLGE
ALLO STADIO DEI MARMI, COMPORTA VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE PAOLO
BOSELLI E PIAZZALE LAURO DE BOSIS.
FINO A DOMANI, VENERDÌ 6 SETTEMBRE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BINARI
DEL TRAM A VIALE REGINA MARGHERITA, TRA VIA NOMENTANA E PIAZZA SASSARI,
DALLE 18,30 CIRCA E SINO A FINE SERVIZIO I TRAM DELLE LINEE 2, 3, 19
SARANNO INTERESSATI DA MODIFICHE.
SI AVVICINA LA VI EDIZIONE DELLA “ROMA BY NIGHT RUN-HALF MARATHON”. GLI
AMANTI DELLA CORSA SI RIUNISCO PER DUE GARE, UNA COMPETITIVA E L’ALTRA
AMATORIALE. SI PARTE DOMANI SERA ALLE 21:30 DA PIAZZA DEL POPOLO IN
DIREZIONE VILLA BORGHESE. I 21KM DELLA CORSA INTERESSANO IL CENTRO STORICO,
IL LUNGOTEVERE E I QUARTIERI PARIOLI, FLAMINIO E VILLA BORGHESE. CHIUSURE
PREVISTE AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI.
INFINE, QUESTA SERA RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
PER LAVORI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA
SALARIA DALLE 22:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA.
———————–
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma