Traffico Roma del 05-09-2019 ore 16:30

E’ INIZIATO OGGI IL “LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR” GIUNTO ALLA SUA QUINTA

EDIZIONE. FINO ALL’8 SETTEMBRE, LA FORMULA 1 DELL’EQUITAZIONE CHE SI SVOLGE

ALLO STADIO DEI MARMI, COMPORTA VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE PAOLO

BOSELLI E PIAZZALE LAURO DE BOSIS.

FINO A DOMANI, VENERDÌ 6 SETTEMBRE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BINARI

DEL TRAM A VIALE REGINA MARGHERITA, TRA VIA NOMENTANA E PIAZZA SASSARI,

DALLE 18,30 CIRCA E SINO A FINE SERVIZIO I TRAM DELLE LINEE 2, 3, 19

SARANNO INTERESSATI DA MODIFICHE.

SI AVVICINA LA VI EDIZIONE DELLA “ROMA BY NIGHT RUN-HALF MARATHON”. GLI

AMANTI DELLA CORSA SI RIUNISCO PER DUE GARE, UNA COMPETITIVA E L’ALTRA

AMATORIALE. SI PARTE DOMANI SERA ALLE 21:30 DA PIAZZA DEL POPOLO IN

DIREZIONE VILLA BORGHESE. I 21KM DELLA CORSA INTERESSANO IL CENTRO STORICO,

IL LUNGOTEVERE E I QUARTIERI PARIOLI, FLAMINIO E VILLA BORGHESE. CHIUSURE

PREVISTE AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI.

INFINE, QUESTA SERA RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

PER LAVORI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA

SALARIA DALLE 22:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA.

