Traffico Roma del 05-09-2019 ore 17:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO

ANULAURE DA VIA OSTIENSE A VIA TUSCOLONA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO

È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E

IL BIVIO DELLA A24.

CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA

DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA

STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA

E VIALE CASTRENSE.

FILE PER TRAFFICO E LAVORI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA

DEI PRATI FISCALI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SU VIA FLAMINIA NUOVA RISOLTO L’INCIDENTE VICINO VIA DI GROTTAROSSA, MA

CI SONO CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA FINO ALL’INGRESSO DEL RACCORDO

ANULARE PER TRAFFICO INTENSO.

SI RALLENTA ANCHE SU VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI E VIALE PARIOLI E SULLA

CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA.

INFINE, QUESTA SERA RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

PER LAVORI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA

SALARIA, DALLE 22:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma