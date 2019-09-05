Traffico Roma del 05-09-2019 ore 17:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO
ANULAURE DA VIA OSTIENSE A VIA TUSCOLONA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO
È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E
IL BIVIO DELLA A24.
CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA
DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA
STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA
E VIALE CASTRENSE.
FILE PER TRAFFICO E LAVORI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA
DEI PRATI FISCALI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SU VIA FLAMINIA NUOVA RISOLTO L’INCIDENTE VICINO VIA DI GROTTAROSSA, MA
CI SONO CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA FINO ALL’INGRESSO DEL RACCORDO
ANULARE PER TRAFFICO INTENSO.
SI RALLENTA ANCHE SU VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI E VIALE PARIOLI E SULLA
CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA.
INFINE, QUESTA SERA RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
PER LAVORI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA
SALARIA, DALLE 22:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma